- ​Cei care au incercat de mai multe ori sa slabeasca și-au dat tot de multe ori seama ca nu este ușor sa menții caștigul obținut cu greu. De fapt, 80% dintre cei care au reușit sa slabeasca zdravan au inceput sa puna kilogramele la loc in urmatorul an, dupa cum a evidențiat un studiu publicat in „Scientific…

- Au fost publicate in Monitorul Oficial al Romaniei Hotararea Guvernului nr.423 2022 privind aprobarea programelor nationale de sanatate publica Termenul de depunere al documentelor este pana la data de 21.04.2022 Referitor la incheierea contractelor pentru implementarea Programului National de Sanatate…

- Profitul net, de 105 milioane de euro, reprezinta o crestere de 44% fata de cele 73 de milioane de euro din anul anterior. “Grupul Lavazza si-a prezentat astazi rezultatele pentru anul financiar 2021, in care a raportat o cifra de afaceri de 2,308 miliarde de euro, cu indicatori financiari cheie in…

- Oamenii de știința sunt de acord: cafeaua ne face bine. Iar in ultimii ani, multe cercetari au cautat sa afle care este cantitatea care merita consumata zilnic. Raspunsul este: trebuie sa bem trei cani, adica 700 ml.

- Sensibilitatea la alcool crește semnificativ cu varsta, avertizeaza National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA) și o resimțim cu toții, cei care am trecut de 40, 50 sau 60 de ani. Nopțile lungi cu prietenii și multe sticle au ramas in urma și ne putem trezi a doua zi cu o mahmureala zdravana…

- Cei care cautau un motiv ca sa includa un vin bun in dieta sunt norocoși. Studii recente spun ca „Pinot noir” poate fi cel mai bun pentru sanatate, mulțumita faptului ca acesta conține mai mult resveratrol decat alte soiuri.

- Cafeaua este primul lucru dupa care se uita cei mai mulți oameni când se dau jos din pat dimineața. Aroma și conținutul de cofeina o fac una din cele mai populare bauturi de pe planeta și este de neocolit pentru cei mai mulți dintre noi la început de zi, scrie EatingWell.O ceașca…

- Vicecampionul mondial la prajit cafea, Bogdan Georgescu, considera ca o cafea buna nu depinde de aparatul folosit pentru prepararea ei, ci de calitatea cafelei. In principal, nu ar trebui sa punem nimic in cafea, ea ar trebui sa dezvolte in timpul prajirii pana la o mie de compusi aromatici, nu mai…