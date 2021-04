Stiri pe aceeasi tema

- In ultimul an, majoritatea celor care iși programasera nunta a ales sa o amane din cauza pandemiei. Pentru ca restricțiile impuse in țara au stat in calea planurilor multor indragostiți, Asociatia Furnizorilor din Industria Nuntilor propune Guvernului reluarea nunților din 15 mai, in anumite condiții.

- De la debutul pandemiei, testarea pentru COVID a evoluat rapid, avand un rol cheie in lupta cu virusul SARS-CoV-2. Testarea ramane esențiala, chiar și in contextul campaniei de vaccinare, aflata in plina desfașurare in intreaga lume. In prezent, exista doua categorii de teste de laborator, fiecare dintre…

- Trei persoane au murit intr-un cumplit accident rutier petrcut in aceasta dimineața pe raza județului Buzau. Totul dupa ce șoferul a pierdut controlul volanului. Un autoturism marca Logan in care se aflau cinci ocupanți s-a rasturnat in aceasta dimineața pe drumul județean dintre Glodeanu Siliștea și…

- Ludovic Orban a oferit recent un raspuns așteptat de catre mii de romani. Informația a fost transmisa dupa ce liderul PNL a fost intrebat cand se vor putea relua nunțile in Romania. Astfel, acesta subliniaza ca evenimentele vor fi reluate cand va fi posibil din punct de vedere epidemiologic. Dupa ce…

- Un autocar din Ucraina a fost implicat intr-un accident cumplit in Polonia. Sase persoane au murit si alte 40 au fost ranite. Accidentul s-a petrecut pe autostrada A4, in sud-estul Poloniei. Autocar implicat intr-un accident cumplit in Polonia. Sase persoane au murit, iar alte 40 au fost ranite dupa…

Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției deține urmatoarele informații cu privire la situația epidemiologica: 17105 persoane infectate cu SARS-CoV-2…

ATENTAT TERORIST: Un HOTEL tinta unui atac, soldat cu 17 morti și 30 de persoane ranite grav Un hotel din capitala Somaliei, tinta unui atac islamist soldat cu 17 victime.

Ați avut aceste simptome? Este posibil sa fi avut COVID fara sa știți In ciuda raportarilor zilnice venite din partea autoritaților, care arata cate persoane au fost infectate cu coronavirus,…