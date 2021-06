Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul de Administrație al Societații Naționale de Radiocomunicații (SNR) a decis joi înlocuirea lui Eugen Brad, un inginer cu vechime de peste 20 de ani în companie, cu Dragoș Preda, fost secretar de stat în Ministerul Transporturilor Infrastructurii și Comunicațiilor (MTIC) în…

- Societatea Naționala de Radiocomunicații ne-a trimis un drept la replica in urma articolului „Ministrul Cercetarii, Ciprian Sergiu Teleman, gireaza un tun financiar de peste 5.000.000 de euro la SN Radiocomunicații ”, pe care il redam integral in continuare. Avand in vedere articolul publicat in data…

- Societatea Naționala de Transport Gaze Naturale Transgaz SA informeaza persoanele interesate asupra faptului ca, prin Hotararea nr. 16 din 10.05.2021, Consiliul de Administrație al SNTGN TRANSGAZ SA a aprobat urmatoarele: Alegerea domnului VADUVA PETRU ION, membru al Consiliului de Administrație,…

- Adunarea Generala Ordinara a Acționarilor a numit noii membri ai Consiliului de Administrație al Societații Naționale a Sarii, pentru o perioada de 4 luni, cu posibilitate de prelungire, anunța MInisterul Econ...

- CNS Cartel ALFA respinge cu hotarâre masurile împotriva salariaților anunțate de Conducerea Companiei Naționale Aeroporturi București (CNAB).”Nu înțelegem graba și determinarea cu care Consiliul de Administrație dorește implementarea șomajului tehnic și restructurarea de salariaților,…

- Intrebat ce va face daca va dori sa demita un ministru, in contextul in care noul acord semnat marți de liderii alianței de guvernare prevede ca revocarea unui ministru este posibila doar cu acordul liderilor coaliției Florin Cițu a transmis ca este „un protocol politic”, semnat de președintele PNL…

- Ce va face premierul daca va vrea sa demita un ministru și nu are acordul Coaliției, avand in vedere noul acord semnat marți de liderii alianței de guvernare, care prevede ca revocarea unui ministru este posibila doar cu acordul liderilor Coaliției? Premierul susține ca acel act adițional este un document…

- ”Urmare a derularii procedurii de recrutare si selectie a directorului general efectuata in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, Consiliul de Administratie, prin Decizia nr. 8/ 20 aprilie 2021, a numit pe Tudora Dorin in functia de…