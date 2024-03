Șimandul a mai adunat trei puncte în Liga I de futsal: 6-2 cu West Deva

Munca, ambiția, dăruirea, consecvența și alte epitete de acest gen pe care le arată de ani de zile profesorul Daniel Mărcuș dau roade la Șimand,... The post Șimandul a mai adunat trei puncte în Liga I de futsal: 6-2 cu West Deva appeared first on Special… [citeste mai departe]