In data de 5 martie, la sediul Parlamentului European de la Bruxelles, a fost inaugurata expozitia „Tezaurul de aur al Bancii Nationale a Romaniei trimis la Moscova si niciodata returnat – o pretentie mai veche de un secol”. Expozitia va dura trei zile, pe parcursul carora sunt prezentate dovezi istorice, inscrisuri, probe juridice si angajamentele partilor rusa si romana in legatura cu cele 91,5 tone de aur fin trimise la Moscova. Avand in vedere ca problema rezervei de aur confiscate de statul rus nu este cunoscuta la nivel international, Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei…