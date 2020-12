Stiri pe aceeasi tema

- Europa a devenit prima regiune din lume unde numarul deceselor provocate de noul coronavirus a depasit pragul de 500.000, potrivit calculelor Reuters, in conditiile in care nou tulpina de virurului descoperita in Marea Britanie pune in pericol masurile de reducere a imbolnavirilor. Pana in prezent,…

- Potrivit datelor Institutului Robert Koch, Germania a raportat miercuri alte 20.815 cazuri de coronavirus. A ajuns astfel la un bilanț total de 1.218.524, conform Reuters. Au fost inregistrate, in același timp, inca 590 de decese. In total, nu mai puțin de 19.932 de germani și-au pierdut viața din cauza…

- Rusia a raportat un numar record de 28,782 de cazuri de infectare cu Covid-19, pentru ultimele 24 de ore, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Citește și: SURSE BREAKING Ofițerul reținut de DNA Brașov era șeful BIROULUI ce ASCULTA intreg județul - Avea comportament de 'CARTIȚA' pentru beneficiari…

- Franta a devenit marti prima tara europeana care a depasit 2 milioane de cazuri de coronavirus, in pofida carantinei instituite la nivel national care a dus totusi la scaderea puternica a numarului de infectari noi, potrivit calculelor Reuters. Citește și: Circulara in Guvern: demnitarii și…

- Autoritațile din capitala Franței au hotarat sa interzica de astazi serviciile de livrare a preparatelor culinare si pe cele de vanzare la pachet a acestora intre orele 22.00 si 06.00, pentru a limita raspandirea Covid-19, transmit AFP si Reuters, citate de digi24 . De asemenea, vanzarea si consumul…

- Noile cazuri de COVID-19 in Europa s-au dublat in cinci saptamani, depasind pragul de 10 milioane de imbolnaviri, potrivit unui bilant al Reuters publicat duminica.Luna trecuta, atat America Latina, cat si Asia au raportat peste 10 milioane de cazuri totale in regiunile lor.

- Rusia pleaca prima in cursa vaccinarii anti COVID-19, dintre statele lumii. Vladimir Putin a anunțat inca din vara ca primul ser este gata și pregatește vaccinarea in masa, informeaza Reuters, citat de b1.ro.

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, da asigurari ca vaccinurile experimentale rusesti impotriva COVID-19 sunt eficiente. Liderul rus a mai adaugat ca spera ca vaccinarea in masa sa inceapa in Rusia pana la sfarsitul anului acesta. Vladimir Putin a mai declarat, joi, ca in ciuda creșterii numarului…