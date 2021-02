Numărul locuințelor asigurate obligatoriu a crescut cu aproape 3% în luna ianuarie Numarul politelor active de asigurare obligatorie a locuintei (PAD) a crescut in ianuarie 2021 cu 2,75%, ajungand la aproximativ 1,77 milioane, comparativ cu 1,72 milioane de polite PAD active la 31 ianuarie 2020. La 31 decembrie 2020 erau active 1,75 milioane de polite, conform statisticilor Pool-ului de Asigurare Impotriva Dezastrelor Naturale (PAID), societatea care emite acest tip de asigurari. Potrivit PAID, la sfarsitul lunii ianuarie, 75,2% dintre politele active la nivel national erau incheiate in mediul urban si 24,8% in mediul rural, transmite Agerpres. In functie de tipul de locuinta:… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

