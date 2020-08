Numărul județelor care impun purtarea măștii continuă să crească Tot mai multe județe adopta masuri suplimentare in lupta contra raspandirii noului coronavirus, principala fiind impunerea purtarii maștii de protecție și in spații publice deschise, nu doar in cele inchise și in transportul public in comun. Mai nou, s-a aflat ca autoritațile din Bistrița-Nasaud, in speța Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU), instituie obligativitatea […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Purtarea mastii de protectie este obligatorie si in arealul sitului arheologic de la Sarmizegetusa Regia, din Muntii Orastiei, in contextul in care in intreg judetul Hunedoara este deja valabila o masura similara dispusa de catre Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta, a informat marti administratia…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta s-a intrunit marti, 4 august 2020, adoptand o hotarare prin care instituie purtarea obligatorie a mastii de protectie in spatiile aglomerate.

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Arad a stabilit, vineri, unele masuri obligatorii pentru prevenirea raspandirii SARS-CoV-2, intre care purtarea mastii de protectie si in spatii deschise, daca sunt aglomerate, precum piete, gari sau alte statii ale mijloacelor de transport in comun,…

- Masca de protectie este obligatorie de joi in toate spatiile deschise aglomerate din judetul Buzau. Reunit in sedinta extraordinara, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta a decis instituirea obligativitatii purtarii mastii de protectie pentru toate persoanele care au implinit varsta de 5…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Brasov a decis, miercuri, ca purtarea mastii de protectie sa fie obligatorie, din 1 august, in piete si targuri, precum si pe arterele pietonale intens circulate ale localitatilor din judet. Valcea, Argeș, Prahova și Dambovița sunt județele care…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Brasov a decis, miercuri, ca purtarea mastii de protectie sa fie obligatorie, din 1 august, in piete si targuri, precum si pe arterele pietonale intens circulate ale localitatilor din judet. Este al V-lea județ care face acest lucru, dupa Valcea,…

- Autoritatile din Arges iau in calcul "o generalizare a portului mastii" si anunta ca nicio localitate nu indeplineste criteriile privind carantinarea. Prefectul judetului Arges, Emanuel Soare, afirma ca in acest moment nicio localitate din judetul Arges, aflat pe primele locuri in ceea ce priveste numarul…

- Prefectul judetului Arges, Emanuel Soare, afirma ca in acest moment nicio localitate din judetul Arges, aflat pe primele locuri in ceea ce priveste numarul de noi infectari cu SARS-COV-2, nu indeplineste criteriile privind plasarea in carantina. Prefectul anunta ca va sustine in Comitetul Judetean…