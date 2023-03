Stiri pe aceeasi tema

- Institutul National de Sanatate Publica anunta, joi, ca numarul infectiilor respiratorii este in crestere, inregistrandu-se cu 6,7^ mai multe cazuri in intervalul 13 – 19 martie, decat in saptpmana precedenta. De asemenea, in aceeasi perioada, au fost confirmate 120 de cazuri noi de gripa.Potrivit…

- Un numar de 93.702 cazuri de infectii respiratorii acute - gripa clinica, IACRS si pneumonii - au fost raportate in perioada 6 - 12 martie, a informat, joi, Institutul National de Sanatate Publica (INSP).

- Un numar de 82.576 de cazuri de infectii respiratorii acute - gripa clinica, IACRS si pneumonii - au fost raportate in perioada 27 februarie - 5 martie, a informat, joi, Institutul National de Sanatate Publica (INSP).Potrivit INSP, s-au inregistrat cu 11,5% mai putine cazuri comparativ cu saptamana…

- Un numar de 99.564 de cazuri de infectii respiratorii acute gripa clinica, IACRS si pneumonii au fost raportate in perioada 30 ianuarie 5 februarie, a informat, joi, Institutul National de Sanatate Publica INSP , citat de Agerpres.roPotrivit sursei citate, numarul de cazuri este stationar.Variatia in…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) anunta, joi, scaderea numarului de infectii respiratorii, cu 5% fata de saptamana anterioara, fiind inregistrate 98.011 cazuri. ”Se mentine o raspandire geografica extinsa, dar cu o intensitate medie a activitatii gripale”, au transmis specialistii. ”In…

- Institutul Național de Sanatate Publica anunța ca numarul total de cazuri de infecții respiratorii (gripa clinica, IACRS și pneumonii) inregistrat in Romania in saptamana 2 – 8 ianuarie a fost de 102.884, comparativ cu 74.567 de cazuri inregistrate in saptamana precedenta (cu 37,9% mai mare) și cu…

- De la inceputul campaniei de vaccinare impotriva COVID-19 și pana la sfarșitul anului 2021, au fost clasificate 19.716 cazuri ca reacții adverse post vaccinare (RAPI) dintre care 17.567 (89.1%) au avut manifestari generale anunța Institutul Național de Sanatate Publica. Din aceste cazuri: 16.621(84.3%)…

- In Republica Moldova au fost inregistrate in ultimele doua luni 519 cazuri de gripa sezoniera, 108 933 mii de cazuri de infecții acute ale cailor respiratorii superioare și 4 855 de cazuri de infecții acute severe. Datele au fost prezentate astazi de ministra Sanatații, Ala Nemerenco, menționind ca…