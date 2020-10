Numărul deceselor în Europa a depășit 250.000 Europa, care se confrunta cu al doilea val al pandemiei, a depasit pragul de 250.000 de decese cauzate de coronavirus, conform unui bilant prezentat de AFP. In ultimele sapte zile, in Europa s-au raportat peste 8.000 de decese, cel mai dur bilant saptamanal de dupa jumatatea lunii mai. Dintre cele peste 250.000 de decese, mai mult de doua treimi s-au inregistrat in cinci tari: Marea Britanie – 43.646 decese, Italia – 36.543, Spania – 33.775, Franta – 33.392, Rusia – 24.187. In total, in Europa s-au raportat pana acum 7.366.028 de cazuri de infectare cu coronavirus. The post Numarul deceselor in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

