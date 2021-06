Stiri pe aceeasi tema

- Prețul energiei crește pe bursa de profil și ar putea ajunge și in facturile romanilor, in vreme ce o sarabanda de scumpiri la nivel mondial la oțel și materiale de construcții forțeaza creșteri de preț in privința locuințelor. Concomitent, majorarea prețului petrolului aduce scumpirea carburanților,…

- • Numarul decedatilor, de peste doua ori mai mare decat cel al nascutilor-vii In lunile ianuarie-februarie 2021 s-a inregistrat un trend descrescator al numarului de decese fata de ultimele luni ale anului 2020, numarul acestora ramanand in continuare mai ridicat decat cel inregistrat in aceleasi luni…

- Numarul sosirilor turiștilor inregistrate in luna martie a acestui an a fost cu 78% mai mare fata de aceeasi luna din 2020, momentul intrarii Romaniei in starea de urgenta. Cu toate acestea, nivelul inregistrat este considerabil mai mic fata de aceeasi perioada din 2019. Astfel, in luna martie a acestui…

- Numarul sacrificarilor si greutatea in carcasa au crescut la bovine si la ovine si caprine, iar la porcine si la pasari au scazut, in februarie 2021 comparativ cu perioada similara din anul anterior, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate vineri. Astfel, in luna februarie…

- Doar 11,6% dintre romanii de peste 15 ani fac saptamanal sport, conform Institutului National de Statistica. De asemenea, speranta de viata a romanilor este una dintre cele mai mici din Europa, de 75,9 ani, comparativ cu media europeana de 78,2 ani , informeaza Agerpres.

- Numarul mediu de pensionari inregistrat in Romania la nivelul anului 2020 este de 5,128 milioane de persoane, in scadere cu 29.000 fata de anul precedent, iar pensia medie lunara s-a situat la 1.500 de lei, in crestere cu 16,1%, de la an la an, arata datele Institutului National de Statistica (INS),…

- Numarul mediu de pensionari inregistrat in Romania la nivelul anului 2020 este de 5,128 milioane de persoane, in scadere cu 29.000 fata de anul precedent, iar pensia medie lunara s-a situat la 1.500 de lei, in crestere cu 16,1%, de la an la an, arata datele Institutului National de Statistica (INS),…

- Numarul mediu de pensionari inregistrat in Romania la nivelul trimestrului IV al anului trecut a fost de 5,123 milioane, in scadere cu 2.000 de persoane fata de trimestrul precedent, iar pensia medie lunara a ajuns la 1.636 de lei, in crestere cu 8,7% fata de trimestrul precedent, arata datele Institutului…