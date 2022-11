Numărul cererilor de instalare a panourilor fotovoltaice a crescut de cinci ori în acest an Numarul cererilor de instalare a panourilor solare a crescut de cinci ori in primele noua luni ale anului si aproape jumatate dintre romani vor sa faca astfel de achizitii anul viitor, se arata intr-un comunicat al E.ON Romania, remis, ieri, AGERPRES. Un studiu realizat de E.ON in luna septembrie arata ca aproape jumatate (46%) dintre romani sunt interesati de achizitia, in urmatorul an, a unui sistem de panouri fotovoltaice de la un furnizor de energie, numarul lor fiind in crestere cu 11 puncte procentuale fata de aceeasi luna a anului trecut. Totodata, anul acesta, numarul prosumatorilor racordati… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

