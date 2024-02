Stiri pe aceeasi tema

- Vești rele pentru acești pensionari. Autoritațile au anunțat ca mai mulți romani nu vor mai primi bani pe cardurile sociale de alimente, in urma unei schimbari importante. Cand intra in vigoare legea și la cat scade ajutorul pentru ceilalți. Pensionarii care nu mai primesc bani pe cardurile de alimente…

- Carduri sociale 2024-2027: Voucherele de alimente vor fi incarcate cu doar 125 lei la fiecare șase luni Carduri sociale 2024-2027: Voucherele de alimente vor fi incarcate cu doar 125 lei la fiecare șase luni O noua hotarare care modifica regulile de acordare a ajutorului social pentru alimente in perioada…

- Vești proaste pentru romanii care beneficiaza de carduri sociale! Incepand de anul urmator, valoarea acestui ajutor va fi redus la jumatate, adica de la 250 de lei la 125 de lei, și va fi acordat doar de doua ori pe an.

- Intr-o declarație recenta, Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Adrian Caciu, a evidențiat necesitatea unei actualizari importante in sistemul de vouchere sociale din Romania. Modificarea este determinata de creșterea plafonului de venit pentru eligibilitatea la voucherele sociale, de la…

- Romanii care au venituri reduse vor primi, și in 2024, un ajutor social prin programul ”Sprijin pentru Romania”. Tichetele sociale au fost alimentate cu suma de 250 de lei la fiecare doua luni, pe tot parcursul anului 2023. Citește și: Parteneriat pentru oamenii necajiți intre biserica și Centrul Medical…

- Carduri sociale 2024: Cand vor fi virate beneficiarilor cele șase tranșe de bani, a cate 250 de lei, in cursul anului viitor Carduri sociale 2024: Cand vor fi virate beneficiarilor cele șase tranșe de bani, a cate 250 de lei, in cursul anului viitor Romanii care au venituri reduse vor primi, și in 2024,…

- Cardurile sociale, prin care se ofera 250 de lei romanilor cu venituri mici, vor mai fi oferite in acest cuantum doar in anul 2024. In urmatorii 3 ani, suma care va fi virata pe carduri va fi doar de 125 de lei.Una dintre masurile conținute de ordonanța amintita vizeaza ajutorul pentru mancare primit…

- Finalul lunii noiembrie 2023 vine cu vești bune pentru șoferii din Romania! Iata cat costa astazi, 28 noiembrie 2023, benzina și motorina la stațiile de alimentare cu combustibil din București!