Spitalul de Boli Infectioase „Victor Babes“ din Craiova are, in prezent, cei mai multi pacienti internati de la inceputul pandemiei. Infectioasele au depasit numarul maxim de internari simultane din starea de urgenta, cand varful a fost de 71 de cazuri. Conform datelor din 9 iulie 2020 privind situatia epidemiologica din judetul Dolj, 74 de pacienti sunt internati, in acest moment, la „Victor Babes“. Pe langa numarul mare de cazuri de coronavirus cu care se confrunta in acest moment, unitatea medicala trebuie sa gestioneze si sectiile redeschise din 26 iunie, cand spitalul a fost redeschis si…