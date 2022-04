Stiri pe aceeasi tema

- Echipa Facultații de Inginerie Electrica și Știința Calculatoarelor din cadrul Universitații „Ștefan cel Mare” din Suceava s-a clasat pe locul secund, cu proiectul ATLAS, la cea de-a VIII-a ediție a competiției studențești , organizata de E.ON Romania. Compania a comunicat ca studenții de la Suceava…

- In contextul aniversarii a 100 de ani de la inființarea Societații Sportive Politehnica Timișoara, Universitatea Politehnica Timișoara organizeaza sambata, 9 aprilie 2022, prima ediție a POLI BIKE CHALLENGE. Competiția are și un aspect caritabil, sumele colectate fiind direcționate catre susținerea…

- In contextul aniversarii a 100 de ani de la inființarea Societații Sportive Politehnica Timișoara, Universitatea Politehnica Timișoara organizeaza sambata, 9 aprilie 2022, prima ediție a POLI BIKE CHALLENGE, in parteneriat cu Asociația Club Sportiv Velocitas, Corratec, Tazz și Primaria Timișoara, evenimentul…

- Ediția a III-a a Cupei Rotary la șah pentru copii, organizata de Șah Club Potaissa Turda in colaborare cu Club Rotary Turda, a reunit 85 de tineri jucatori, care și-au disputat trofeele puse in joc,... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Pe data de 15 Februarie2022, Junior Achievement (JA) Romania organizeaza, cu sprijinul Raiffeisen Bank, a cincea ediție „Susțin educația financiara in comunitatea mea”, o inițiativa care ofera... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- In contextul Centenarului Sportiv și aniversarii a 100 de ani de la inființarea Societații Sportive Politehnica Timișoara, UPT in colaborare cu Asociația Club Sportiv Velocitas, organizeaza ediția I a Poli Bike Challenge 2022, eveniment programat pentru data de 9 aprilie in calendarul Federației Romane…

- Universitatea Politehnica organizeaza o competiție sportiva de pedalat cu scop caritabil, care face parte din calendarul Federației Romane de Ciclism. Evenimentul are loc in luna aprilie și sunteți așteptați de la mic la mare.

- Edițiile III și IV ale Concursului de schi pentru elevii din medii dezavantajate ale Clujului, organizat de Inspectoratul Școlar Județean Cluj, au fost prilej de bucurie pentru elevii participanți de anul acesta. Competiția a avut loc la Rașca in data de 23 ianuarie și la Beliș in data de 29 ianuarie. In…