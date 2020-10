Stiri pe aceeasi tema

- Bucurestiul a batut un nou record negativ de infectari cu SARS-CoV-2 de la inceputul pandemiei, fiind si astazi pe primul loc la numarul de infectari cu noul coronavirus. Judetul Iasi este pe locul II, iar Bacau, pe locul III.

- Constanța a inregistrat joi record de noi cazuri in 24 de ore, dupa ce au fost pozitivate 122 de persoane. 2086 de noi cazuri de COVID-19 au fost depistate in Romania din 25.797 de teste prelucrate. 557 de pacienți sunt internați la Terapie Intensiva, iar alte 37 de decese au fost raportate. Cele mai…

- București a inregistrat miercuri 301 cazuri noi de coronavirus, un numar record de imbolnaviri. Este a doua oara cand Capitala depașește pragul de 300 de cazuri pe zi, in contextul in care și la nivel național s-a stabilit un nou record negativ: 1.767 de cazuri noi de COVID-19.

- In ultimele 24 de ore au fost raportate 1.380 de cazuri noi de COVID-19, din 25.185 de teste efectuate. Este cel mai mare numar de infecții raportate in aceasta saptamana. Cele mai multe cazuri noi sunt in București, peste 200. Capitala este urmata de județele Bacau, Timiș și Iași.

- In Bucuresti s-a inregistrat un record de infectari cu noul coronavirus, aici fiind confirmate peste 350 de cazuri in ultimele 24 de ore. In topul zonelor cu cele mai multe cazuri noi de infectari cu virusul SARS-CoV-2 raportate in ultimele 24 de ore, Capitala este urmata de judetele Iasi si Bacau.

- In ultimele 24 de ore au fost raportate 1.365 de cazuri noi de COVID-19, din 23.973 de teste efectuate. Cele mai multe cazuri noi sunt in București unde au fost raportate aproape 200 de infectari cu coronavirus. Capitala este urmata de județele Bacau, Bihor și Iași.

- Institutul National de Sanatate Publica din Romania a publicat un raport saptamanal de supraveghere care arata ca 34% din totalul cazurilor de COVID-19 s-au inregistrat, in saptamana 24 – 30 august, in București, Iasi, Prahova, Bacau si Brasov. Potrivit INSP, pana acum, in Argeș au fost confirmate…

- In ultimele 24 de ore au fost 1.365 cazuri noi de Covid-19, din 24.043 de teste efectuate. Cele mai multe cazuri noi sunt, din nou, in Capitala, unde de ieri și pana astazi au fost declarate infectate cu noul coronavirus 241 de persoane. Bucureștiul este urmat de județul Iași, cu 73 de cazuri noi și…