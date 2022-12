Stiri pe aceeasi tema

- Militarii din cadrul Brigazii 1 Infanterie Motorizata "Moldova" vor desfașura miercuri trageri de lupta din aruncatoare de bombe, calibru 82 mm. Tragerile vor avea loc la Centrul de instruire militara al unitații din municipiul Balți.

- Un pluton de militari ai Armatei Naționale participa la un exercitiu moldo-roman organizat in perioada 6-12 noiembrie curent, in Romania. In cadrul exercițiului, infanteriștii din Brigada de Infanterie Motorizata „Moldova” desfașoara instruiri comune cu colegii din Brigada 15 Mecanizata „Podul Inalt”…

- Ministerul Apararii informeaza ca in urmatoarele zile militarii din Republica Moldova, Romania și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord vor desfașura exerciții in centrele de instruire ale Armatei Naționale. Astfel, in contextul desfașurarii exercițiului „JCET 2022”, tehnica militara urmeaza…

- La Baza Militara de Instruire a Armatei Nationale, astazi, a avut loc ceremonia de deschidere a exercitiului multinational „Scutul de Foc-2022”, la care participa militari ai Armatei Naționale, reprezentanți ai structurilor de forța din Republica Moldova, militari din Romania si Statele Unite ale Americii.

- Mnisterul Apararii vine cu precizari in legatura cu informațiile aparute pe rețele sociale privind deplasarea noaptea trecuta a unor unitați de tehnica militara pe strazile municipiului Chișinau și Cahul, anunța Deschide.md .Potrivit unui comunicat al instituției, tehnica militara este din dotarea Armatei…

