- Pe rețelele sociale a fost publicata o inregistrare video de 5 minute care arata scene ireale de lupta pe frontul de la Bahmut, in Ucraina. Imaginile sunt surprinse de bodycam-ul unui soldat ucrainean care se lupta, practic de unul singur, cu un transportor blindat al armat și o intreaga grupa de asalt…

- Canada a anunțat sambata ca a trimis primul tanc Leopard 2 catre Ucraina, precizand ca ajutorul militar va continua atat timp cat este nevoie pentru ca forțele ucrainene sa caștige razboiul. La randul sau, cancelarul german Olaf Scholz a transmis ca „exista un consens” cu Kievul ca Ucraina sa nu foloseasca…

- Rușii și ucrainenii revendica unii dupa alții controlul asupra orașului Soledar din Donbas. De fapt, zona ramane in disputa și luptele sunt extrem de intense. Ziariști francezi de la postul de televiziune BFMTV au putut primi marturii ale soldaților ucraineni mobilizați la Soledar și care spun ca duc…

- Aparatorii Ucrainei se apropie de Kremna in regiunea Lugansk. Ofensiva forțelor armate ale Ucrainei continua. In plus, rușii incearca sa incercuiasca Bakhmut in regiunea Donețk, „dar nu reușesc”, transmit analiștii Institutului pentru Studiul Razboiului (ISW), care au vorbit despre situația de pe…

- Rușii iși sporesc efectivele și schimba conducerea frontului Lupte indarjite se dau in continuare la Soledar, in apropiere de Bahmut, unde Rusia dorește cu orice preț sa rastoarne cursul razboiului, recurgand miercuri inclusiv la o noua schimbare a conducerii operațiunilor militare din Ucraina. O schimbare…

- Ministerul rus al Apararii a anunțat ca printr-o „operațiune de razbunare” la Kramatorsk au fost uciși 600 de soldați ucraineni. Informația este falsa, potrivit Institutului pentru Studiul Razboiului (ISW). Mai mult, ziariști ai CNN dar și de la alte publicații internaționale au mers sa vada locul in…

- Noua milioane de ucraineni nu au in continuare curent electric, a anuntat presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, in a doua seara de Craciun, potrivit News.ro . ”Aproximativ noua milioane de persoane sunt deconectate (de la alimentarea cu electricitate) in diverse regiuni din Ucraina. Insa numarul…

- Razboi in Ucraina, ziua 287. Statele Unite a avertizat marți ca "nu incurajeaza" Ucraina sa efectueze atacuri in Rusia, in urma unor atacuri cu drona in doua baze aeriene rusesti, atribuite Kievului.