- Nicolae Ciuca: „Romania este o tara sigura dar nu putem sa spunem ca nu se poate intampla ceea ce s-a intamplat in Polonia” Nicolae Ciuca: „Romania este o tara sigura dar nu putem sa spunem ca nu se poate intampla ceea ce s-a intamplat in Polonia” Premierul Nicolae Ciuca a declarat joi, in Maramures,…

- China a facut apel la „calm” catre toate parțile implicate, dupa ce o racheta de fabricație ruseasca a cazut pe teritoriul Poloniei, ucigand doua persoane și determinand Varșovia sa-și plaseze armata in stare de alerta. „In situația actuala, toate parțile implicate ar trebui sa ramana calme și sa dea…