- Prețurile la carțile electronice comercializate in Romania vor scadea dupa ce, astazi, Parlamentul a adoptat o inițiativa legislativa de reducere a TVA de la 19% la 5% pentru e-books și presa digitala. Proiectul amendeaza Codul fiscal in sensul reducerii de la 19% la 5% a TVA pentru carțile electronice…

- Romania a inregistrat in 2020 cea mai slaba producție agricola din Uniunea Europeana, arata o analiza Eurostat. Astfel, Romania a avut anul trecut cea mai mare scadere a productiei agricole, 11,3%. De altfel, tara noastra se numara printre cele 11 state membre ale Uniunii Europene care au inregistrat…

- Uniunea Europeana este prima putere agricola mondiala. In 2019, producția europeana a UE se cifra la 418,5 miliarde euro, iar statele care au o contribuție importanta sunt: Franța, Germania, Italia, Spania, Olanda, Polonia și Romania. Impreuna, cele 7 state europene totalizeaza peste 75% din producția…

- Facebook vrea sa angajeze 10.000 de programatori din Uniunea Europeana. Se cauta angajați in special in țari precum Irlanda, Franta, Germania, Italia, Spania, Olanda si Polonia, scrie CNBC. Gigantul american Facebook a facut un anunt important. Vrea sa angajeze 10.000 de persoane pentru urmatorii cinci…

- Romania va avea o crestere economica de 7,0% in 2021 si de 4,8% in 2022, conform estimarilor Fondului Monetar International (FMI), iar inflatia ar putea atinge nivelul de 4,3% anul acesta, urmand sa scada la 3,4% anul viitor. Conform proiectiilor prezentate in raportul privind „Perspectivele Economice…

- Simona Halep a implinit ieri 30 de ani. Ion Țiriac a fost alaturi de sportiva pe care o indruma de ani de zile. Deși nu a fost prezent la cununia civila a Simonei Halep cu Toni Iuruc, omul de afaceri a vizitat-o pe aceasta de ziua ei. I-a adus și un tort pe care scria „Halep forever”. Cei doi au savurat…

- Sculptorul Luigi Varga a murit in dimineata zilei de 14 septembrie.Artistul s-a nascut pe 8 octombrie 1951, la Vinga și a fost absolvent al Institutului de Arte Plastice din Cluj-Napoca.A fost membru al Uniunii Artistilor Plastici din Romania si membru al Uniunii Artistilor Plastici din Ungaria. A debutat…