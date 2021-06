Stiri pe aceeasi tema

- Peste 70 de gospodarii au fost inundate, duminica, la Biliesti si circa 550 de hectare de culturi au fost distruse in totalitate de apele revarsate ale raului Putna, potrivit primarului comunei, Vasile Chirila. "Nu ne asteptam sa mai patim, dupa 16 ani, inca o data asa ceva. Avem in jur…

- Raurile din Vrancea au atins cote alarmante in urma precipitațiilor abundente din ultimele zile. Imaginile surprinse la Mircești, pe podul peste raul Putna, nu mai au nevoie de alte comentarii. Poliția rutiera acționeaza in acest moment pentru devierea traficului de pe drumurile județene spre Biliești…

- O femeie de 82 de ani, din Biliesti, a fost salvata de politisti, duminica dimineata, dupa ce locuinta acesteia a fost inundata de apele revarsate ale raului Putna, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. "In aceasta dimineata, in jurul orei 4,00, un echipaj de politie…

- Drumul Judetean DJ 204D a fost inchis traficului duminica dimineata, dupa ce raul Putna a iesit din matca si a inundat partea carosabila, iar douazeci de gospodarii au fost inundate, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea. "Douazeci de gospodarii sunt inundate la Biliesti,…

- Mai multe drumuri judetene au fost inchise traficului rutier dupa ce apele s-au revarsat pe carosabil sau au erodat soseaua, iar cateva gospodarii aflate in calea apelor au fost evacuate in ultimele 24 de ore, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea. „DJ 204 D intre Podul Zamfirei…

- A fost rupt digul de protecție pe malul Putnei, in amonte de podul rutier de la Garoafa. Apele involburate ale Putnei au rupt și aproape 500 metri din drumul de legatura dintre podul rutier și podul de cale ferata. Primarul comunei, Laurențiu Diaconu ne-a spus ca viitura care a venit pe Putna a inundat…

- O femeie a avut parte de un sfarșit tragic. Concubinul sau a ucis-o in bataie, iar apoi a sechestrat-o și a violat-o pe prietena ei venita in vizita. S-a intamplat sambata, in județul Vrancea, comuna Dumbraveni. O femeie a avut parte de un sfarșit tragic. Concubinul sau a ucis-o in bataie, iar apoi…

- Lecție de biologie, dar și de viata pentru elevii unei școli din București care au vazut cum natura poate renaste cu ajutorul oamenilor. Aflați in excursie in Vrancea, copiii indrumați de specialiști au luat parte la o acțiune de repopulare cu pastrav a raului Putna.