In urma unui experiment, cercetatorii britanici au ajuns la concluzia ca pentru oamenii, care au grija de silueta lor, nu este important ce maninca, ci cum o fac, relateaza The Daily Mail. Mestecarea fiecarei bucati cel putin 30 de secunde reduce considerabil apetitul. Potrivit psihologilor, motivul reducerii poftei de mincare dupa o mestecare indelungata ar putea consta in faptul ca informatia de