- Cum arata vila din Italia pe care George Clooney o vinde cu 100 de milioane de dolari In urma cu aproximativ douazeci de ani, George Clooney s-a indragostit de Italia. Actorul și-a achiziționat atunci o casa intr-una dintre cele mai frumoase regiuni, pe malul Lacului Como. Villa Oleandra este acum scoasa…

- Numele sau a fost cunoscut in toata lumea. In perioada comunismului, a adus țarii noastre cate 17 milioane de dolari an de an. A lucrat inclusiv cu John F. Kennedy, Salvador Dali și Charles de Gaulle. Elena Ceaușescu nu a dorit sa ii respecte ultima dorința insa. Foto A adus 17 milioane de dolari anual…

- Un copil din șase se afla in situație de extrema saracie, se arata, de asemenea, intr-un raport al UNICEF. Este bine știut ca pandemia de Covid-19 a incetinit puternic lupta impotriva saraciei, indeosebi in randul tinerilor de pe planeta noastra. 333 milioane de copii traiesc la ora actuala intr-o situație…

- Thrillerul sangeros „The Equalizer 3”, cu Denzel Washington, Dakota Fanning si Eugenio Mastrandrea in rolurile principale, a debutat pe primul loc in box office-ul nord-american, cu 34,5 milioane de dolari in weekend si cu o estimare de 41 de milioane de dolari pana luni, scrie Variety, potrivit news.ro.Filmul,…

- Premierul statului Victoria, Daniel Andrews, a declarat sambata (19 august), ca statul australian va plati 243 de milioane de dolari organizatorilor Jocurilor Commonwealth, dupa ce s-a retras din calitatea de gazda a evenimentului din 2026, invocand o „explozie” estimata a costurilor, potrivit Reuters.…

- Avutia globala a gospodariilor a scazut anul trecut, pentru prima data dupa criza financiara din 2008, pe masura ce inflatia si aprecierea dolarului american a dus la diminuarea partrimoniului privat cu 11.300 miliarde de dolari, transmite Bloomberg.Potrivit unui raport anual al bancii elvetiene Credit…

- Guvernul SUA va cheltui pana la 700 de milioane de dolari pentru monitorizarea și reducerea emisiilor de metan din sectorul petrolier și al gazelor naturale, iar jumatate din suma va fi alocata pentru subvenții acordate statelor, scrie Reuters. Finanțarea va fi insoțita de asistența tehnica pentru companii,…

- O deficienta in sistemul de plati al Revolut din SUA a permis infractorilor sa fure peste 20 de milioane de dolari pe parcursul mai multor luni inainte ca societatea sa poata inchide bresa, scrie FT, potrivit Ziarului Financiar.