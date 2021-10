NU AU FOST IN STARE SA EXPLICE CE SI CUM DESPRE VACCINURI, DAR IN SCHIMB MOMESC ROMANII! Ce premii poti castiga daca te inscrii la Loteria vaccinarii? Anunt-Ministerul Economiei

Stiri pe aceeasi tema

- Ordinul privind condițiile de inscriere la Loteria de vaccinare a fost publicat in Monitorul Oficial, iar duminica, 3 octombrie a.c., are loc prima extragere. Regulamentul de inscriere se gasește pe site-ul Loteriei Romane, ...

- Loteria pentru vaccinarea a inceput! Ministerul Sanatatii a anunțat ca incepand in data de 30 septembrie, de la ora 12.00, se pot inscrie toate persoanele care au facut schema completa si au un certificat verde, pentru loteria special dedicata lor.

- Duminica, 3 octombrie, va avea loc prima extragere la Loteria vaccinarii, iar de vineri, 1 octombrie, doritorii se pot inscrie pe site-ul https://certificat-covid.gov.ro. Persoanele care participa la loterie trebuie sa aiba schema completa de vaccinare, dupa generarea certificatului digital al UE privind…

- Premii substanțiale in bani oferite la Loteria Vaccinarii, care va incepe saptamana viitoare, recent fiind semnat Ordinul comun al Ministerului Sanatații și Ministerului Economiei, Anteprenoriatului și Turismului privind conditiile de inscriere la Loteria de vaccinare și stabilirea atribuțiilor instituțiilor…

- Ministrul interimar al Sanatații, Cseke Attila, a semnat luni ordinul privind condițiile de inscriere la Loteria vaccinarii. In perioada 1 octombrie – 31 decembrie vor avea loc 19 extrageri, in urma carora vor fi acordate 1.139 de premii, in valoare totala de 15.000.000 lei. Loteria de Vaccinare consta…

- Daca in 17 iunie Lotera Romana incerca sa stimuleze romanii sa se vaccineze, oferind premii in valoare de peste 50.000 de lei. astazi afla ca Ministerul Sanatații a anunțat o noua loterie a vaccinarii. Ministrul interimar Cseke Attila a anunțat semnarea protocolului și a condițiilor in care romanii…

- Pe 1 octombrie incepe loteria vaccinarii anti-coronavirus. Ministrul interimar al Sanatații, Cseke Attila, a semnat luni ordinul privind condițiile de inscriere la loterie. In perioada 1 octombrie – 31 decembrie vor avea loc 19 extrageri, in urma carora vor fi acordate 1.139 de premii, in valoare totala…

- Romanii vor primi bani și tichete de masa daca se vaccineaza. Guvernul a pregatit in acest sens o ordonanța. Astfel, persoanele care se vaccineaza cu schema completa de vaccinare beneficiaza de o alocație de hrana in valoare totala de 100 de lei, sub forma tichetelor de masa. Guvernul estimeaza…