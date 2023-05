Nreal, producătorul chinez de ochelari AR, devine Xreal și intră în competiție cu giganții tehnologiei Producatorul chinez de ochelari de realitate augmentata (AR) Nreal a anuntat joi ca si-a schimbat numele in Xreal, un nume despre care spera ca va cuprinde expansiunea sa in Europa si cele mai noi produse ale sale, transmite CNBC, citat de news.ro. Peng Jin, cofondatorul Xreal, a declarat pentru CNBC intr-un interviu ca ”X” din noul brand reflecta ca firma ”se extinde dincolo de ceea ce credeam ca este posibil” si evidentiaza noi aplicatii AR. CITESTE SI Un OZN de proporții enorme, surprins plutind deasupra unei baze militare americane 07:01 3606 UE cere statelor membre sa `reduca subvențiile… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

