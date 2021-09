Stiri pe aceeasi tema

- Novak Djokovic, numarul 1 mondial, a anunțat ca va filma un documentar despre doboratrea recordului pentru cele mai multe saptamani in care a fost lider mondial. Djokovic și-ar dori ca acesta sa fie chiar un film sau o serie de documentare. Anunțul a fost facut in timpul ediției din acest an a Australian…

- Tenismanul sarb Novak Djokovic, numarul unu mondial, care va incerca sa realizeze Marele Slem in acest an, la US Open, a inceput drumul catre trofeul de la Flushing Meadows cu o victorie in fata danezului Holger Rune (145 ATP), cu 6-1, 6-7 (5/7), 6-2, 6-1, marti, la New York. Djokovic,…

- Tenismanul german Alexander Zverev a cucerit al cincilea sau titlu ATP Masters 1.000 din cariera, duminica, la Cincinnati, dupa ce l-a invins in finala pe rusul Andrei Rublev, in doar 58 de minute, cu 6-2, 6-3, transmite AFP. A fost al cincilea duel dintre Zverev si Rublev, Sascha obtinand doar victorii…

- Alexander Zverer este omul momentului în tenisul mondial, germanul reușind sa-l învinga pe Novak Djokovic (1-6, 6-3, 6-1) într-un moment în care liderul ATP parea invincibil. Sârbul a ratat marea ocazie a unui Golden Slam, iar la finalul partidei de vineri Zverev și-a cerut…

- Novak Djokovic (34 de ani), liderul mondial al circuitului masculin de tenis, a caștigat duminica, pentru a șasea oara in cariera, turneul de la Wimbledon, informeaza Gazeta Sporturilor . Sarbul și-a adjudecat finala in fața italianului Matteo Berrettini (25 de ani, 9 ATP), cu scorul de 6-7, 6-4, 6-4,…

- Roger Federer (8 ATP) a numit 3 jucatori care il pot opri pe Novak Djokovic (1 ATP) la Wimbledon 2021. Novak Djokovic a cucerit primele doua turnee de Grand Slam ale anului. Sarbul pare de neoprit și pe iarba de la Wimbledon, dar Roger Federer a gasit 3 jucatori care il pot impiedica: rusul Daniil…

- Serena Williams avea speranțe mari înainte de debutul la Wimbledon: juca la turneul unde a adunat atâtea amintiri placute. Lucrurile nu au mers însa bine, iar americanca a fost nevoita sa abandoneze dupa doar sase gameuri întregi jucate pe iarba londoneza. Întrebarea care…