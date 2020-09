Stiri pe aceeasi tema

- Novak Djokovic, nr. 1 ATP, a fost descalificat duminica de la US Open, unde era principalul favorit, dupa un gest controversat facut in partida cu spaniolul Pablo Carreno Busta din optimile turneului american.

- Grand Slam-ul de la Flushing Meadows a ramas fara principalul favorit, Djokovic cazand prada propriilor frustrari. Djokovic se afla la serviciu la scorul de 5-5. Dupa ce a condus cu 40-0, Pablo Carreno Busta a reusit sa converteasca sansa de break la 15-40, iar imediat dupa ce a pierdut punctul Novak…

- Novak Djokovic, principalul favorit al turneului de la New York, a fost descalificat de la US Open pentru un gest nesportiv.In meciul din turul III disputat contra ibericului Pablo Carreno Busta, la scorul de 5-5, Novak Djokovic a aruncat nervos o minge spre linia de fund. Mingea a lovit unul…

- Here’s what he did. #Djokovic pic.twitter.com/iVjP5UG7ER — Greg Brady (@gregbradyTO) September 6, 2020 Novak Djokovic a facut scandal la US Open din cauza unor decizii legate de respectarea protocolului impus pentru evitarea contaminarii cu coronavirus. In calitate de președinte al…

- Novak Djokovic, principalul favorit al turneului de la New York, a fost DESCALIFICAT de la US Open pentru un gest nesportiv. In meciul din turul III disputat contra ibericului Pablo Carreno Busta, la scorul de 5-5, Novak Djokovic a aruncat nervos o minge spre linia de fund. Mingea a lovit unul dintre…

- Momente incredibile la US Open: Novak Djokovic a fost descalificat de la Grand Slam-ul american dupa ce a lovit cu mingea o arbitra de linie. Gestul a venit imediat dupa ce sârbul și-a cedat serviciul, iar Pablo Careno Busta trecuse în avantaj în primul set, scor 6-5.​Se actualizeaza.

- In urma Adria Tour, turneu demonstrativ de tenis organizat in Balcani, mai mulți jucatori s-au imbolnavit de coronavirus. Ilie Nastase (73 de ani) il critica pe sarbul Novak Djokovic (33 de ani, 1 ATP), organizatorul competiției. Context: Novak Djokovic a anuntat ieri rezultatul probei facute luni,…

- Tenismanul austriac Dominic Thiem, numarul 3 mondial, a castigat etapa de la Belgrad a turneului demonstrativ Adria Tour, in finala careia l-a invins duminica in trei seturi, 4-3, 2-4, 4-2, pe sarbul Filip Krajkovic (32 ATP). Krajinovic, care l-a invins sambata pe compatriotul sau Novak Djokovic, a…