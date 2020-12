Nova Power & Gas inaugurează o reţea de gaze naturale în Huedin Nova Power & Gas, companie membra a grupului E-INFRA, anunta inaugurarea retelei de gaze naturale din orasul Huedin, judetul Cluj, intr-o prima etapa de dezvoltare in valoare de 11,3 milioane lei. Proiectul face parte din strategia grupului de a contribui la dezvoltarea infrastructurii critice din Romania, prin investitii private in proiecte de utilitate publica. „Si acest proiect contribuie la reducerea decalajul acoperirii Romaniei cu retelele de gaze naturale inregistrat in raport cu statele din regiune. Anul 2020 a fost unul important pentru industrie, in contextul liberalizarii pietei de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

