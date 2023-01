Stiri pe aceeasi tema

- Cele mai noi titluri ale lunii ianuarie pe Netflix sunt: „The Pale Blue Eye”, „Copenhagen Cowboy”, „Vikings: Valhalla: Sezonul 2”, „Lady Voyeur”, „How I Became A Gangster”, „Woman of the Dead” și „That 90S Show”.

- A facut istorie cu rolul din Padureanca, fiind considerata una dintre cele mai frumoase și talentate actrițe ale Romaniei. Cu toate acestea, Manuela Harabor nu a primit rolul principal din filmul Veronica. Povestea ei de viața este impresionanta. Ce marturisire incredibila a facut dupa 50 de ani de…

- Ștefana Badiu a intrat in rolul lui Miss Piggy in Gala speciala de Craciun iUmor, prilej cu care a militat pentru drepturile animalelor de nu mai fi sacrificate in ziua de sarbatoare. Ajutata de farmecul personal, dar și de jocuri de cuvinte alese cu grija, invitata a prezentat, de fapt, o satira a…

- Actorul britanic Daniel Craig va juca rolul principal intr-o adaptare cinematografica pe care regizorul Luca Guadagnino o va realiza dupa celebrul roman "Queer" al scriitorului William S. Burroughs. Romanul "Queer", publicat in 1985, prezinta povestea unui tinar timid si nesigur pe el, Lee, care se…

- Bradley Cooper va juca in urmatorul film al lui Steven Spielberg, un scenariu original bazat pe personajul lui Frank Bullitt, polițistul din San Francisco interpretat de Steve McQueen in thrillerul de acțiune din 1968, „Bullitt”.

- Nicole Cherry, in varsta de 23 de ani, a vorbit recent despre filmul in care va avea rolul principal. „Romina, viața mea” va fi lansat in perioada sarbatorilor de iarna. „De Craciun, cel mai probabil o sa ma vedeți in cinema pentru ca o sa fie lansat filmul „Romina, viața mea”. Momentan, sunt intr-o…

- Comedia “Cel mai Tare Sef”, cu Javier Bardem in rolul principal, va rula de vineri pe marile ecrane din Romania. Regia este semnata de spaniolul Fernando Leon de Aranoa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- La mai putin de un an dupa scandalul provocat de palma data de Will Smith comediantului Chris Rock la gala premiilor Oscar 2022, Apple a anuntat luni lansarea, in decembrie, a lungmetrajului ''Emancipation'', care il va avea pe actor in fruntea distributiei.