Noutăți în programul Zilei Naționale a României, la Brașov. Spectacol aviatic și aterizare la punct fix, cu parașuta Doar cateva zile ne mai despart de 1 Decembrie, Ziua Naționala a Romaniei, așa ca autoritațile brașovene au prezentat programul complet al evenimentelor. Acesta conține tradiționala parada militara, ceremonial militar si religios, dar și survoluri aeriene deasupra Brasovului cu avioane si elicoptere militare si civile și aterizare la punct fix, cu parașuta. Pentru organizarea manifestarilor prilejuite de Ziua Nationala a Romaniei, 1 Decembrie, institutiile publice si militare din Brasov au incheiat un protocol pentru ca activitatile festive sa se desfasoare in conditii cat mai bune. Astfel, Institutia… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

