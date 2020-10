Stiri pe aceeasi tema

- Lupta împotriva pandemiei de Covid-19 se intensifica în Uniunea Europeana. Cehia și Slovacia se confrunta cu o creștere a infecțiilor, iar oficialii au decis revenirea la masuri de restricție dure. Astfel, începând de miercuri, 30 septembrie,…

- "Sistemul Medical MedLife, liderul serviciilor medicale private din Romania, a pus in functiune un nou laborator Real Time PCR in vederea depistarii infectiei cu COVID-19. Cel de-al patrulea laborator este situat in Cluj-Napoca si dispune de circuite de biosecuritate, spatii succesive cu presiune negativa…

- Nelu Tataru, ministrul Sanatații, susține ca Romania n-ar fi inregistrat atatea cazuri de coronavirus daca oamenii și agenții economici respectau regulile de prevenție impotriva virusului SARS-COV-2 atunci cand au fost adoptate masurile de relaxare.

- In ultimele 24 de ore, in Romania au fost confirmate 1014 de noi infectari cu coronavirus. Dintre acestea, in Timiș au fost descoperite 30. Bilanțul infectarilor cu coronavirus la nivelul țarii ajunge acum, 18 august, la 72.208.

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat marti ca testele Real Time PCR pentru diagnosticarea COVID-19 au ajuns la o valoare de 50 milioane de euro."Noi pana acum numai testele pentru Real Time - PCR au ajuns la o valoare de 50 milioane de euro, carantina va merge la acea valoare de 30…

- Simona Halep ar putea rata participarea la Turneul de la Palermo, din cauza noilor masuri adoptate in Italia. O data cu creșterea numarului de infectari cu Covid-19 de pe teritoriul țarii noastre, autoritațile italiene au decis o carantina de 14 zile pentru toți cei care vin din Romania. Așadar, campioana…

- Compania a efectuat studiul „eSky.ro: calatoriile in perioada Covid-19” pentru a afla cum percep subiectii calatoriile. Studiul a fost realizat in luna mai, folosind metoda CAWI (Computer-Assisted Web Interview) pe un grup independent de 412 utilizatori de internet (clienti eSky.ro). Desi pandemia…

- Cei mai optimiști credeau ca Volkswagen va alege România pentru o noua uzina auto, germanii au ales Turcia și apoi au parut ca se vor razgândi și venise rândul bulgarilor sa spere. Ei bine, acum VW a renunțat la ideea de a construi o uzina în Turcia fiindca deja uzinele sale…