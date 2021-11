Noul șef INTERPOL, un general arab, acuzat de tortură "Dl Ahmed Nasser Al-Raisi (...) a fost ales in postul de presedinte", a indicat Interpol pe Twitter.Mr Ahmed Nasser AL RAISI of the United Arab Emirates has been elected to the post of President (4-yr term). pic.twitter.com/pJVGfJ4iqi — INTERPOL (@INTERPOL_HQ) November 25, 2021 Functia de presedinte al Interpol este esentialmente onorifica, adevaratul responsabil al organizatiei internationale de politie fiind secretarul general -, dar mai multe organizatii de aparare a drepturilor omului, precum si alesi europeni contesta alegerea lui Al-Raisi, estimand ca aceasta aduce atingere misiunii organizatiei,… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

