- Noul ministru al Finantelor Publice, Adrian Caciu a anuntat ca vineri, in sedinta de Guvern, va fi adoptata rectificarea bugetara si da asigurari ca salariile bugetarilor, pensiile si toate drepturilor cetatenilor vor fi platite fara probleme pana la sfarsitul anului.

- Salariile din sanatate si din intreg sistemul bugetar, pensiile si toate drepturilor cetatenilor vor fi platite fara probleme pana la sfarsitul anului, a scris, vineri, pe Facebook, ministrul Finantelor, Adrian Caciu. "Respect munca oamenilor! Ministrul Finantelor trebuie sa aiba ochi atat pentru…

- Ministrul propus al Finanțelor, Adrian Caciu, spune ca nu va aproba nicio rectificare de buget inainte sa verifice daca banii exista. El a justificat, amuzat, ca nimic nu se poate face “peste noapte, ca Harap Alb, sau noaptea ca…”. “Aș incepe cu raspunsul la rectificare. Vom face verificari inainte…

- Potrivit programului de guvernare PSD-PNL-UDMR, pe care premierul desemnat Nicolae Ciuca l-a depus la Parlament, punctul de pensie va crește de la 1 ianuarie la 1.586 de lei. De asemenea, pensia minima crește la 1.000 de lei. Pentru veniturile din pensii care depașesc 4.000 de lei, Guvernul va elimina…

- Dan Vilceanu, ministrul demis al Finanțelor, a declarat, joi, ca nimeni nu iși dorește plafonarea preturilor la energie, dar s-a ajuns intr-un moment in care preturile in piata au crescut foarte mult, iar daca ar fi un Guvern plin, s-ar vedea si solutiile. “Premierul a facut un anunt si sunt convins…

- Rares Bogdan a lansat o provocare pentru Dacian Cioloș, cu puțin timp inainte de inceperea Congresului PNL. Bogdan il cheama in Guvern pe Dacian Cioloș și spune ca daca va accepta o funcție de ministru, va intra și el in Guvern. “Eu imi doresc ca aceasta coalitie sa continue cu USR PLUS. Ii transmit…

- Catalin Drula, fost ministru al Transporturilor, i-a lasat un mesaj subtil succesorului sau. Liberalul Dan Vilceanu a primit o broșura intitulata „in memoriam Anghel Saligny”. Catalin Drula (USR PLUS) a postat, joi, pe pagina sa de Facebook, o fotografie in care apare biroul pe care l-a ocupat la Ministerul…

- Fostul ministru al Finanțelor, Alexandru Nazare, critica rectificarea bugetara a premierului Florin Cițu, aratand ca aceasta nu reduce deficitul, ci il crește nominal cu 3.7 miliarde lei, bani care trebuie imprumutați suplimentar pana la sfarșitul anului, peste cuantumul stabilit la aprobarea bugetului…