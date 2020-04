Noul MINI Cooper SE la debut pe piata din Romania Noul MINI Cooper SE, primul automobil electric produs in serie mare din istoria marcii, a debutat la jumatatea lunii martie pe piata din Romania. Multumita programului guvernamental "Rabla Plus", interesul aratat pentru model s-a dovedit foarte mare chiar si in aceste momente dificile. Au fost incasate deja avansuri care acopera 20% din targetul pentru acest model in 2020, in Romania. Spirtul go-kart MINILivrarea spontana a puterii motorului de 135 kW/184 CP, tractiunea fata sportiva sustinuta si de noul sistem ARB (control continuu pentru limitarea patinarii rotilor) sunt ingredientele principale… Citeste articolul mai departe pe autovital.ro…

Sursa articol si foto: autovital.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doua-treimi dintre firmele mici din Marea Britanie au plasat angajati in somaj tehnic temporar finantat de Guvern, in contextul crizei generate de coronavirus, arata un raport al Camerei britanice a Comertului, citat de agentia Reuters, potrivit MEDIAFAX.Guvernul de la Londra a asumat angajamentul…

- Organizatia Oxfam, cu sediul la Oxford - Marea Britanie, a avertizat ca pandemia de coronavirus ar putea arunca in saracie o jumatate de miliard de persoane in intreaga lume si cere ajutorul liderilor mondiali sa cada de acord asupra unei solutii de salvare a economiei mondiale pentru a mentine tarile…

- Calarașeanca Eugenia Caracaș este o personalitate dinamica, dotata cu experiența sociala și educativa progresiva, deține experiența psihologica in mediul de organizare și servicii pentru clienți, a finalizat un master in Psihologia comunicarii și a resurselor umane, o specializare in psihologia aplicata…

- Mii de teste la domiciliu de 15 minute pentru coronavirus vor fi furnizate de Amazon persoanelor care se auto-izoleaza cu simptome sau vor fi puse la vanzare libera in cateva zile, potrivit Serviciului Public de Sanatate englez - Public Health England (PHE), intr-o mișcare care ar putea restabili pentru…

- Oamenii de stiinta de la universitatea britanica Oxford au inceput un studiu clinic pentru a investiga efectele unui medicament pentru HIV si a unui medicament cu steroizi la pacientii de COVID-19 din Marea Britanie, potrivit Reuters, scrie Mediafax.Primii pacienti au fost deja inscrisi pentru…

- Italia are a doua cea mai imbatranita populație din lume, iar cetațenii sai au o lunga istorie de viața culturala și sociala activa - doi factori pentru rețeta dezastrului in contextul pandemiei de coronavirus. Pe zi ce trece, criza de coronavirus devine din ce in mai grea in Italia. Joi, 19 martie,…

- In momentul in care scriu acest text mai sunt numai cateva ore pana la ora oficiala a Brexit-ului. In mod deliberat si oarecum neobisnuit pentru o seara de vineri mi-am facut cumparaturile devreme, m-am intors acasa si am tras „obloanele”. Nu voi deschide nici televizorul, nici site-urile de stiri,…