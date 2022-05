Stiri pe aceeasi tema

- Forțele antiteroriste și agenți ai serviciilor secrete au reținut in Istanbul un barbat despre care cred ca a condus gruparea terorista Statul Islamic dupa ce fostul calif a fost ucis in februarie intr-o operațiune americana in Siria, au declarat oficiali turci sub protecția anonimatului pentru Bloomberg…

- Politia a demarat o ancheta pentru a stabili adevarata cauza a mortii unui barbat peste care a trecut un camion, in noaptea de marti spre miercuri. Acesta fost inregistrat initial ca victima a evenimentului rutier, produs pe E85, in apropiere de Buzau.

- Razboiul din Ucraina se vadește a fi propice pentru ISIS, care se reactiveaza și planuiește sa se foloseasca de acest conflict armat și sa atace Europa. Printr-un mesaj postat pe Telegram, Statul Islamic face un apel catre simpatizanții și adepții sai sa exploateze haosul razboiului din Ucraina pentru…

- Gruparea jihadista Stat Islamic (ISIS) a promis duminica, 17 aprilie, "razbunare" pentru uciderea fostului lider, facand apel la susținatorii sai sa profite de razboiul din Ucraina pentru a organiza noi atacuri in Europa, transmite agenția France Presse, potrivit The Strait Times."Anunțam, bazandu-ne…

- Organizatia jihadista Stat Islamic (SI) a promis duminica ca va razbuna moartea fostului sau lider, decedat in februarie, si le-a cerut sustinatorilor sai sa profite de razboiul din Ucraina pentru a-si relua atacurile in Europa, transmite AFP. Pe 3 februarie, presedintele american Joe Biden a anuntat…

- Duminica, organizatia jihadista Stat Islamic (SI) a promis ca va razbuna moartea fostului sau lider, decedat in luna februarie si le-a cerut sustinatorilor sai sa profite de razboiul din Ucraina pentru a-si relua atacurile in Europa, transmite AFP cu referire la Agerpres.ro . Pe 3 februarie, presedintele…

- Pe 3 februarie, presedintele american Joe Biden a anuntat moartea fostului lider Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurachi, care s-a aruncat in aer in timpul unei operatiuni a fortelor speciale americane in nord-vestul Siriei, o regiune aflata sub controlul jihadistilor.Moartea sa, precum si cea a fostului…

- Gruparea terorista Stat Islamic (SI) a declarat vineri ca invazia rusa în Ucraina este ”pedeapsa divina” pentru Occident din cauza ”necredintei” sale si a ”sprijinului” si participarii la razboaie în tari musulmane, informeaza EFE cu referire la Stirileprotv.ro.…