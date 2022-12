Stiri pe aceeasi tema

- Un grup de reflecție britanic in domeniul apararii și securitații a dezvaluit detalii despre planul de preinvazie al Moscovei in Ucraina, pe baza unor documente rusești capturate și aparent semnate de Vladimir Putin, noteaza Sky News. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Planul presedintelui Vladimir Putin de a face din Turcia un hub pentru gazul rusesc ar putea permite Moscovei sa-si mascheze exporturile cu combustibil din alte surse, dar asta ar putea sa nu fie suficient pentru a-i convinge pe europeni sa cumpere, au spus analisti si surse citate de Reuters, informeaza…

- Presedintele rus Vladimir Putin a afirmat vineri ca nu are in vedere "pentru moment" noi lovituri "masive" asupra Ucrainei, nici sa extinda mobilizarea pe care a ordonat-o in urma cu trei saptamani pentru a face fata esecurilor armatei sale, relateaza France Presse.Rusia "nu are drept obiectiv sa distruga…

- Elon Musk ar fi vorbit direct cu Vladimir Putin inainte de a scrie pe Twitter planul sau de pace menit sa puna capat razboiului Rusiei din Ucraina, care ar fi predat definitiv un teritoriu ucrainean Moscovei, a declarat directorul companiei de consultanta Eurasia Group, Ian Bremmer. Musk a raspuns afirmatiilor…

- ''Ungaria ar putea fi nevoita sa plateasca aproximativ 4 miliarde de euro sau chiar mai mult pentru gazul rusesc livrat pe timp de iarna, fara a lua in calcul suma care a fost amanata'', a specificat Agentia Bloomberg, citand surse bine informate, scrie Rador.Anterior, compania maghiara MVM a anunțat…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan a declarat joi, ca doreste ca si cerealele din Rusia sa fie exportate, adaugand ca Vladimir Putin are dreptate sa se planga ca cerealele care pleaca din Ucraina in baza unui acord sub egida ONU se indreapta mai degraba catre tari bogate, decat catre cele sarace,…

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, susține ca Europa se va confrunta cu „probleme serioase” in aceasta iarna, dar Ankara nu are astfel de probleme. Prețul gazelor a crescut dupa ce compania energetica rusa Gazprom a anunțat ca livrarile de gaze naturale din conducta Nord Stream 1 catre Europa…