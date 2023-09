Stiri pe aceeasi tema

- Compania Apple a anunțat ca va actualiza smartphone-urile iPhone 12 in Franța, dupa ce țara europeana a oprit vanzarile din cauza radiațiilor prea mari. Jean Noel Barrot, ministrul Digitalizarii din Franța, a declarat ca telefoanele vor fi actualizate in urmatoarele zile, potrivit BBC. Vanzarile de…

- Mai jos este prezentata o imagine a starii taxelor exceptionale sau taxelor specifice bancare in tarile europene: REPUBLICA CEHA Camera inferioara a Parlamentului ceh a aprobat in noiembrie o taxa exceptionala de 60% asupra firmelor energetice si bancilor, cu scopul de a strange 3,4 miliarde de dolari…

- Simpatia fata de Rusia si ostilitatea fata de Franta, fosta putere coloniala in regiune, merg mana in mana. In Niger a aparut cererea de drapele rusesti, relateaza Reuters. „Am facut zeci din astea”, a declarat un croitor, pentru Reuters, citat de Agerpres. Cos de zor, la masina, benzile de material…

- Presedintele francez Emmanuel macron i-a decernat premierului indian Narendra Modi - invitatul de onoare cu ocazia Zilei nationale a Frantei - Marea Cruce a Legiunii de Onoare, anunta Palatul Elysee, potrivit news.ro.”Aceasta decoratie saluta rolul premierului (indian Narendra Modi) in excelenta…

- Presedintele Emmanuel Macron le-a spus celor aproximativ 250 de primari pe care i-a primit marti, la Palatul Elysee, ca „nu ne putem face ca nu s-a intamplat nimic” si a indemnat la o intoarcere la o „ordine durabila” in zone afectate de violente, provocate de uciderea lui Nahel, de 17 de ani, de catre…

- Masuri fara precedent in Franta din cauza violentelor de strada. Pentru ca cei mai multi protestatari sunt tineri sau chiar copii, in mai multe orase autoritatile locale au decis sa le interzica acestora sa mai iasa din case noaptea. Intre timp, mai multi edili au devenit tinta atacurilor. Presedintele…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a convocat o noua reuniune cu membri ai Guvernului responsabili de asigurarea ordinii publice, in contextul violentelor izbucnite dupa moartea unui adolescent impuscat de politie.Presedintele Emmanuel Macron va organiza o reuniune pentru "actualizarea datelor…

- Pentru a treia noapte consecutiva, in Franța au izbucnit revolte din cauza morții unui adolescent algerian și marocan impușcat mortal de poliție in timpul unui control rutier. Președintele Emmanuel Macron a facut apel la calmul protestatarilor, dar, in ciuda acestui lucru, joi, tulburarile s-au extins…