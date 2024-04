Stiri pe aceeasi tema

- In luna octombrie 2023, DS Automobiles a lansat faza pilot de integrare a serviciului ChatGPT pe modelele sale, in piețe ca Franța, Germania, Italia, Spania și Marea Britanie. De atunci, francezii au utilizarea funcției de recunoaștere vocala a crescut cu peste 50%. Tocmai de aceea, DS Automobiles a…

- Nationala de polo a Romaniei va evolua la Jocurile Olimpice de la Paris, in grupa A, cu echipele Grecia, Croatia, SUA, Italia, Muntenegru, conform tragerii la sorti de sambata. Finalistele CM sunt in grupa tricolorilor, potrivit news.ro In grupa B au fost repartizate Ungaria, Spania, Australia, Japonia,…

- Pentru cine nu știe, constructorul de autombile Lynk & Co este deținut de Geely Automobile Holdings și Volvo Cars. In acest moment, marca este prezenta in 9 piețe europene, mai exact in Suedia, Olanda, Belgia, Germania, Spania, Franța și Italia. In 2024, Lynk & Co continua sa se extinda pe Batranul…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Franceza ca sindicatele care grupeaza majoritatea fermierilor din aceasta tara au anuntat blocaje ale accesului in Paris pentru luni, 29 ianuarie 2024, incepand cu ora 14,00.Citește…

- Aflat sub presiunea protestelor agricultorilor, care au amenintat ca incepand de luni vor "asedia" Parisul, guvernul presedintelui francez Emmanuel Macron a acuzat duminica ceea ce a numit practicile de "concurenta neloiala" ale unor parteneri din UE, precum Spania sau Italia, relateaza agentiile France…

- Numarul transferurilor catre Romania a crescut anul trecut cu 17% fata de 2022, la 13,3 milioane de tranzactii efectuate din 75 de tari si teritorii, iar clientii din Romania au facut peste 14 milioane de transferuri internationale de bani catre utilizatori din 174 de tari, potrivit unui studiu realizat…

- Oana Roman e revoltata de prețurile alimentelor de la supermarket. Vedeta a rabufnit in mediul online, unde a aratat cat de puține produse a cumparat cu 70 de lei. Oana Roman și-a aratat nemulțumirea pe rețelele de socializare dupa o sesiune de cumparaturi la un cunoscut supermarket. Pe TikTok, ea a…

