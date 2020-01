Stiri pe aceeasi tema

- Orașul chinez Wuhan, sursa epidemiei cu coronavirus, inchide toate rețelele de transport și recomanda cetațenilor sa nu paraseasca orașul. Masurile extreme au fost luate dupa creșterea numarului de infectați cu coronavirus și al celor care au murit. Numarul deceselor a crescut deja la 17.

- Mai mulți artiști de la Filarmonica Banatul din Timișoara și de la alte filarmonici din țara au concertat in orașul Wuhan din China, zona unde a aparut virusul ucigaș. Muzicienii romani de-abia s-au intors in țara, dupa un turneu de 50 de zile, potrivit tion.ro . Artiștii timișoreni au fost deja la…

- Mai mulți artiști de la Filarmonica Banatul din Timișoara și de la alte filarmonici din țara au concertat in orașul Wuhan din China, zona unde este focar de infecție cu un coronavirus ucigaș, care creeaza panica in lume. Este alerta de calatorie acolo, iar muzicienii romani numai ce s-au intors in țara,…

- Virusul a fost depistat prima data in decembrie 2019 in Wuhan, China. Bilantul deceselor provocate de noua tulpina de coronavirus, asemanatoare virusului gripal, a carei transmitere de la om la om a fost confirmata de oamenii de stiinta, a crescut marti la sase victime, iar numarul cazurilor de imbolnaviri…

- Wang Guangfa, care conduce Departamentul de medicina pulmonara in cadrul Spitalului Universitar Peking din Beijing, a facut parte dintr-o echipa de experti care au vizitat la inceputul acestei luni orasul Wuhan, unde noul coronavirus a fost detectat pentru prima data. "Am fost diagnosticat (cu acest…

- Victima este un barbat, de 69 de ani, care a fost spitalizat recent, pacientul prezentand o stare deficitara a functiei renale si probleme severe la mai multe organe interne, au anuntat surse medicale citate de Reuters. Pacientul a decedat pe data de 15 ianuarie. Pana acum, in Wuhan au fost…

- Reactia in lant s-a produs cand autobuzul a scapat de sub control si s-a rasturnat in rapa, provocand o rasturnari in serie de vehicule, in care au fost implicate si trei tractor si o masina de pasageri. Bilantul victimelor era, duminica dimineata de 5 morti si 60 de persoane ranite si internate…

- Sute de oameni participa, miercuri seara, la un marș in memoria victimelor tragediei din Clubul Colectiv. Manifestanții au venit cu flori albe și lumanari pentru a parcurge traseul din Piața Unirii pana la Clubul Colectiv. Intre participanți sunt și tineri care au supraviețuit incendiului, anunța…