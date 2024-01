Stiri pe aceeasi tema

- Sirenele care anunța atacurile aeriene au pornit joi in comunitațile de la granița de sud a Israelului, potrivit BBC.Sirenele au fost activate in comunitațile din sudul Israelului, in apropiere de frontiera cu Gaza. Comunitațile Ein HaShlosha și Nirim au fost avertizate fiind vizate de rachete…

- Sirenele care anunța atacurile aeriene au pornit joi in comunitațile de la granița de sud a Israelului, potrivit BBC. Sirenele au fost activate in comunitațile din sudul Israelului, in apropiere de frontiera cu Gaza. Comunitațile Ein HaShlosha și Nirim au fost avertizate fiind vizate de rachete lansate…

- Sirenele de raid aerian au sunat joi dupa-amiaza simultan in sudul si nordul Israelului, tirurile de rachete fiind trase atat din Gaza, cat si Liban, relateaza The Times of Israel si Jerusalem Post, conform news.ro.Sirenele care avertizeaza ca se apropie rachete au rasunat in orasele din nordul Israelului,…

- „Vești groaznice vin din Israel in aceasta dimineața”, transmite premierul Marcel Ciolacu: „cerem ca aceste atacuri sa inceteze imediat”. „Vești groaznice vin din Israel in aceasta dimineața. Suntem in deplina solidaritate cu Israelul și condamnam atacurile cu rachete impotriva Israelului. Transmitem…

- Mișcarea islamista Hamas a lansat sambata cel mai mare atac asupra Israelului din ultimii ani, intr-un asalt surpriza care a combinat luptatori inarmați care au traversat gardul de demarcație cu un baraj masiv de rachete lansate din Fașia Gaza. Sirenele de avertizare au rasunat in sudul și centrul Israelului,…

- Sirenele rasuna in sudul și centrul Israelului la inceputul zilei de sambata, in vreme ce vuietul continuu al lansarilor de rachete a putut fi auzit in Fașia Gaza, au declarat martori citați de Reuters. De asemenea, mai mulți militanți inarmați din Gaza au intrat pe teritoriul israelian, au anunțat…

- Un ‘numar nedeterminat de teroristi’ s-a infiltrat pe teritoriul israelian dinspre Fasia Gaza, a anuntat sambata dimineata armata israeliana, informeaza AFP. ‘Locuitorilor din zonele ce se invecineaza cu Fasia Gaza li s-a cerut sa ramana in locuintele lor’, a adaugat armata. Zeci de rachete au fost…

- Sirenele au rasunat timp de mai multe minute in sudul și centrul Israelului la inceputul zilei de sambata, in vreme ce vuietul continuu al lansarilor de rachete a putut fi auzit in Fașia Gaza, au declarat martori citați de Reuters. De asemenea, mai mulți militanți din Gaza au intrat pe teritoriul israelian,…