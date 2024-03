Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 29 de ani din Alba a fost condamnat la inchisoare cu suspendare și la plata unei amenzi penale pentru tulburarea liniștii și ordinii publice și ultraj. Victimele acestuia au fost o femeie și un polițist.

- Sportivul Constantin Popovici, legitimat la CSM Bacau și antrenat de Adrian Gavriliu, a cucerit și singurul titlu ce-i lipsea din palmares, acela de campion mondial al Red Bull World Series. Cu 413 puncte, el a caștigat și ultima etapa a circuitului 2023, cea de la Auckland (Noua Zeelanda). Saritorii…

- Americanul Ben Shelton s-a impus miercuri in doua seturi in fata ungurului Fabian Marozsan, 6-3, 6-4, si a acces in sferturile de finala ale turneului de tenis ATP 250 de la Auckland (Noua Zeelanda), dotat cu premii totale de 661.585 de dolari, potrivit Agerpres.Ben Shelton, locul 16 mondial, semifinalist…

- Jucatoarea britanica de tenis Emma Raducanu a fost eliminata, joi, in turul doi al turneului de la Auckland (Noua Zeelanda), cu premii de 267.082 de dolari.Raducanu a fost invinsa de sportiva ucraineana Elina Svitolina, favorita 2 si locul 25 mondial, scor 6-7 (5), 7-6 (3), 6-1. In sferturi,…

- Jucatoarea ceha de tenis Marie Bouzkova, a cincea favorita, a surclasat-o pe americanca Amanda Anisimova cu 6-0, 6-1, miercuri, in optimile de finala ale turneului WTA 250 de la Auckland (Noua Zeelanda), dotat cu premii totale de 267.082 de dolari americani, conform Agerpres.Bouzkova (36 WTA) s-a…

- Jucatoarea romana de tenis Jaqueline Cristian a fost invinsa de chinezoaica Xiyu Wang cu 6-1, 5-7, 7-6 (7/3), luni, in prima runda a turneului WTA 250 de la Auckland (Noua Zeelanda), dotat cu premii totale de 267.082 de dolari americani, scrie Agerpres.Wang (22 ani, 71 WTA) s-a impus dupa aproape…

- Jucatoarea de tenis Gabriela Ruse, locul 128 mondial, a accesat, sambata, in ultimul tur al calificarilor la turneul de la Auckland (Noua Zeelanda), cu premii de 267.082 de dolari, conform news.ro.Ruse, favorita numarul 2 in calificari, a trecut in primul tur de Anna Danilina, din Kazahstan, locul…

- Ministerul Afacerilor Externe a emis miercuri o atentionare de calatorie pentru Islanda, unde a fost instituita starea de urgenta din cauza eruptiei vulcanice in zona Sundhnjukagigar. Apararea Civila solicita publicului sa nu se deplaseze in zona.