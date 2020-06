Un cutremur cu magnitudinea 5,5 s-a produs joi la orele 10.20 (miercuri, 22.20 GMT) in Noua Zeelanda, potrivit Institutului american de geofizica (USGS) in apropierea coastelor Insulei de Sud, relateaza AFP.



Seismul a avut epicentrul la o adancime de 14,3 kilometri, la circa 87 de kilometri nord-nord-vest de Te Anau, in largul coastelor regiunii izolate Milford Sound.



Serviciul neozeelandez de seismologie GeoNet a evaluat cutremurul la o magnitudine de 5,9.



Miscarea telurica a fost resimtita de populatie, dar fara sa provoace pagube materiale, potrivit politiei.

…