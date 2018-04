Nouă persoane şi-au pierdut viaţa din cauza inundaţiilor în Tanzania Noua oameni si-au pierdut viata din cauza inundatiilor in orasul Dar es Salaam din Tanzania, au informat luni autoritatile, potrivit DPA. Aversele intense, fenomene des intalnite in timpul sezonului ploios in aceasta tara din Africa de Est, au provocat inundatii care au avariat de asemenea infrastructura, potrivit reprezentantului fortelor de ordine din Dar es Salaam, Lazaro Mambosasa. Drumurile principale au fost inundate, reteaua de autobuze din oras si-a suspendat serviciile, iar cel putin 20 de case din zone aflate la altitudine joasa au fost maturate de ape. Locuitorii orasului au fost sfatuiti… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

