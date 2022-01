Stiri pe aceeasi tema

- Jafuri in serie dupa scenarii de film in mai multe zone ale țarii. Protagoniști sunt membrii unei grupari din Brașov care se dadeau drept polițiști și simulau o percheziție pentru a intra in casele victimelor. Odata intrați in case, talharii ii amenințau pe locatari și luau tot ce apucau – bani, bijuterii și obiecte…

- Jafuri in serie dupa scenarii de film in mai multe zone ale țarii. Protagoniști sunt membrii unei grupari din Brașov care se dadeau drept polițiști și simulau o percheziție pentru a intra in casele victimelor. Odata intrați in case, talharii ii amenințau pe locatari și luau tot ce apucau – bani, bijuterii și obiecte…

- Polițiștii IPJ Brașov au efectuat 11 percheziții domiciliare, in Ilfov și Calarași, la persoane banuite de de talharie calificata. Rețeaua era alcatuita din talhari care se dadeau polițiștii și furau din casele oamenilor in timpul așa-ziselor percheziții, informeaza IGPR, intr-un comunicat . Din cercetari…

- Se fac percheziții la indivizi suspectați de talharie, care pretindeau ca sunt polițiști. Perchezițiile se desfașoara miercuri, 5 ianuarie, in județele Ilfov și Calarasi. „In aceasta dimineata, politistii Serviciului de Investigatii Criminale din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Brasov, cu…

- Mai mulți interlopi, care se dadeau drept polițiști ca pretext pentru a intra in locuințele unor persoane pe care ulterior le tilhareau au intrat in vizorul anchetatorilor brașoveni, care au descins in trei județe pentru colectare de probe. In aceasta dimineața, polițiștii Serviciului de Investigații…

- Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Brașov au identificat in posesia unui barbat, in varsta de 40 ani, din localitatea Tarlungeni, un autovehicul, ce figura ca fiind cautat de autoritațile din Germania. Autovehiculul a fost ridicat și indisponibilizat la sediul Inspectoratului…