Stiri pe aceeasi tema

- Transilvania Investments detine in prezent, prin companiile de turism din portofoliu, peste 8.000 de camere de hotel in intreaga tara, sectorul ospitalitatii acoperind 25% din portofoliul fondului. ”Noua importante hoteluri din Eforie Sud si Eforie Nord, precum si alte active de pe litoralul romanesc,…

- Noua importante hoteluri din Eforie Sud și Eforie Nord, precum și alte active de pe litoralul romanesc, vor fi scoase la licitație in perioada urmatoare, in urma deciziei Transilvania Investments de a-și repoziționa portofoliul pe care il deține in sectorul ospitalitații. Propunerea va fi discutata…

- Noua importante hoteluri din Eforie Sud si Eforie Nord, precum si alte active de pe litoralul romanesc, vor fi scoase la licitatie in perioada urmatoare, in urma deciziei Transilvania Investments de a si repozitiona portofoliul pe care il detine in sectorul ospitalitatii.Propunerea va fi discutata in…

- Noua hoteluri din Eforie Sud și Eforie Nord, precum și alte active de pe litoralul romanesc, vor fi scoase la licitație in perioada urmatoare, in urma deciziei Transilvania Investments de a-și repoziționa portofoliul pe care il deține in sectorul ospitalitații. Fii la curent cu cele mai noi…

- Agista, primul fond romanesc de investitii, in curs de autorizare, a achizitionat un pachet suplimentar de actiuni in Bittnet, grup romanesc de companii IT listat pe piata principala a Bursei de Valori Bucuresti (BVB), crescand participatia la aproape 7%, potrivit news.ro. Fii la curent cu…

- A fost revocat mandatul de administrator al lui Vasile Cirlan, fiind aleasa in Consiliul de Administratie al Seashops Janina Iuliana Mitea, mandatul sau fiind valabil pana pe 31 august 2023. Compania a luat fiinta ca urmare a divizarii SC Tomis SA, in 2015, Seashops preluand toate activele Tomis SA,…

- In luna februarie 2022 pe site ul Bursei de Valori Bucuresti s a publicat Raportul curent din 02.02.2022 al fostului Consiliu de Administratie al Societatii THR MAREA NEAGRA S.A. in care se mentiona ca a fost depusa o plangere penala formulata impotriva fostului director general a Societatii THR Marea…

- ”Hotelurile din statiunile de la Marea Neagra vor fi ocupate aproape in totalitate la finalul acestei saptamani, cand vom avea un weekend prelungit datorita zilei libere de Sfanta Maria, sarbatorita luni, pe 15 august”, arata datele Litoralulromanesc.ro, cel mai mare turoperator pe acest segment de…