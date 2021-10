Stiri pe aceeasi tema

- ​Echipa de securitate cibernetica HP a descoperit ca hackerii se mobilizeaza rapid pentru a profita de noile vulnerabilitați de tip zero-day. Aceștia folosesc furnizori legitimi de Cloud pentru a stoca malware și schimba tipurile de fișiere pentru a ocoli instrumentele de detectare, potrivit celui mai…

- Peste 60% dintre directorii generali si de tehnologie de la nivel mondial anticipeaza o crestere alarmanta a criminalitatii cibernetice in 2022. Cele mai vulnerabile vor fi rețelele mobile și serviciile de cloud. Șase din zece manageri generali și de tehnologie de la nivel global estimeaza o crestere…

- Fara certificat verde pentru copiii cu varsta pana in 12 ani, iar magazinele și restaurantele nu se vor mai inchide la 18.00 in localitațile cu incidența de peste 4 la mie, cum a fost pana acum, ci la peste 6 la mie. Vom folosi green-pass-ul la mall, a decis CNSU. Comitetul Național pentru Situații…

- Incepand cu data de 16.08.2021, persoanele fizice pot publica pierderea documentelor in Monitorul Oficial prin intermediul Camerei de Comerț și Industrie Brașov. Documentele, pentru care actele normative in vigoare prevad publicarea pierderii, sunt: Acte de studii Carnete de munca Titluri de proprietate…

- Romanii care obișnuiesc sa posteze imagini pe internet cu posibile abateri de la legislația rutiera savarșite de șoferii unor mașini (de exemplu, parcarea ilegala), iar in imagini apare și numarul de inmatriculare, pot fi considerați operatori de date personale și trebuie sa respecte principiile prelucrarii…

- Bucuresti, 28 iul /Agerpres/ - Trei sferturi (75%) din malware-ul detectat a fost livrat prin e-mail, restul de 25% fiind accesat prin descarcari de pe Internet, in prima jumatate a acestui an, indica datele celui mai recent raport Threat Insights, publicat miercuri de HP. In acelasi timp,…

- ​Cel mai recent raport HP privind amenințarile din domeniul securitații cibernetice dezvaluie ca hackerii folosesc instrumente de vizualizare computerizata pentru a suprasolicita sistemele. Raportul arata ca infracțiunile cibernetice sunt din ce în ce mai sofisticate, însa are loc o creștere…