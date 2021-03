Noua cruciadă culturală din Ungaria: Guvernul Orban vrea o muzică pop și rock patriotică Susținerea scenei locale este o idee care ar putea seduce, dar proiectul guvernului suveranist al lui Viktor Orban, care vizeaza apararea identitații ungare, stârnește temeri legate de cenzura în rândul artiștilor, relateaza AFP.



Acest plan, ale carui detalii au fost dezvaluite saptamâna trecuta, promite o susținere financiara de 62 de milioane de euro pentru formarea de talente, finanțarea creației și a echipamentelor (studiouri, scene de concert etc).



"Este vorba de realizarea unor producții pop și rock ungare de calitate, de a face din ele un ciment…

