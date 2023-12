Noua conducere a Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF), in frunte cu Alexandru Petrescu, a fost votata marți seara de Parlament, cu voturile PNL și PSD pentru un mandat de 5 ani. Numirile au fost criticate de USR și AUR, care au reclamat cele „16 salarii nesimțite” care se dau in „cea mai banoasa sinecura a statului” in timp ce autoritatea a pastorit marile falimente RCA care au dus la creșterea prețurilor.