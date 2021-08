Stiri pe aceeasi tema

- Sir Paul McCartney, fost component al legendarei trupe The Beatles, va include in noua sa carte, lansata in noiembrie, versuri care nu au mai fost publicate pana acum ale unei melodii Beatles neinregistrate, informeaza luni DPA. Intitulat ''The Lyrics'', volumul va include 154 de melodii din…

- Modificarile vin dupa ce AUR și lideri PNL au criticat noul document de identitate. Directorul de la Evidența Populației, chestorul Catalin-Aurel Giulescu, a declarat vineri la Digi24 ca în urma nemulțumirilor…

- Romania va incepe, din 3 august, emiterea de carți de identitate biometrice pentru toți cetațenii sai. Carțile de identitate cu cip vor avea dimensiunea unui card bancar. Noul buletin ne va scapa de mersul la ghișeu pentru a obține diferite acte, pentru ca va conține o cheie criptografica și ne vom…

- Saptamana asta i-am sarbatorit pe Sfinții Petru și Pavel. Ei sunt intemeietorii religiei creștine. Un cetațean roman și un evreu Post-ul TABLETA DE CARTE ȘI FILM – Marius MIHALACHIOIU – Romanul… Sf. Petru… Sf. Pavel… apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- „Ai moartea pe fața ce ai/ spune femeia cat o taraba/ patrunjelul ceapa salata ridichile// ea vinde moartea/ cu o panza de zi și de noapte/ in loc de ochi/ salata ceapa ridichile nu se mai vand ca altadata”. Prezentam astazi cel mai recent volum de versuri al unei scriitoare foarte bune, dar…

- Profesorul de limba germana, ecologist si poet al naturii, lectorul universitar Orlando Balas, isi va lansa in curand primul sau volum de teatru social numit ''Incomod'', aparut la Editura Brumar. "Este prima mea carte de teatru, pe care o dedic tatalui meu, care, pe langa ca era profesor…

- Calin Vlasie este o adevarata instituție culturala, facand enorm pentru imaginea Piteștiului in țara, prin inființarea Editurii „Paralela 45”. Daca pe plan local nu i se recunosc meritele, in schimb, in 2008, i s-a conferit Ordinul Meritul Cultural in grad de Cavaler, categoria A – „Literatura”, de…

- Dan Voiculescu a facut un apel la decența și respect, dupa o serie de postari pe contul de Facebook al lui Mihai Șora, care a criticat publicarea la Editura Academiei a celei mai recente carți scrise de fondatorul Intact, Tratatul Umanismului Pragmatic. Postarile nu sunt scrise de Mihai Șora,…