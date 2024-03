Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finantelor anunta lansarea versiunii simplificate a aplicatiei e-Factura. Ministrul de resort, Marcel Bolos, spune ca aceasta este in primul rand utila celor aproximativ 670.000 contribuabili mici care au nevoie de un format gratuit si usor de folosit.

- Ministrul Finantelor, Marcel Bolos, a venit cu ultimele detalii legate de sistemul e-Factura simplificata! Reprezentantul Guvernului a anunțat ca se fac ultimele teste. Marcel Boloș a anunțat ca e-Factura simplificata a intrat pe ultima suta de metri. Specialiștii Ministerului Finanțelor fac ultimele…

- In contextul imbunatațirii sistemului e-Factura, pe fondul colaborarii cu firmele care ofera servicii de contabilitate și cu reprezentanții mediului de afaceri, Ministerul Finanțelor a actualizat ghidul de accesare și utilizare a sistemului RO e-Factura.

- „Pasul viitor, decontul de TVA precompletat. Digitalizarea fiscala se intampla. Cu toate ca e un drum cu multe obstacole, iata ca Romania trece de la eternele promisiuni la pasi concreti, in fiecare zi. Mai este mult de munca pana la punctul in care gestionarea veniturilor curente ale bugetului de stat,…

- Ministerul Finanțelor ia in calcul o potențiala amanare a termenului de la care incep sa fie aplicate sancțiuni pentru neraportarea și in sistemul e-Factura a facturilor emise, in termenul de 5 zile stabilit, a declarat pentru Profit.ro, ministrul Finanțelor, Marcel Boloș. In prezent, sancțiunile sunt…

- Termenul de aplicare a amenzilor pentru neraportare in sistemul e-Factura ar putea fi amanat Termenul de aplicare a sancțiunilor pentru nerealizarea raportarilor in cadrul sistemului e-Factura ar putea fi amanat de catre Guvern, conform anunțului facut de ministrul Finanțelor, Marcel Boloș. Reprezentanții…

- Sistemul e-Factura a inceput poticnit și in Polonia , iar autoritațile de la Varșovia au decis sa-l amane. La București, Guvernul și Finanțele se țin cu dinții de un sistem care provoaca dureri de cap. Sistemul e-Factura, care ar fi trebuit sa aduca eficiența și ușurința in procesul financiar, a intampinat…

- Ministerul Finanțelor, ANAF și STS au realizat sistemul e-Factura, dar se pare ca nu au gasit și un translator din limba engleza in romana pentru a traduce adecvat anumiți termeni. Așa se face ca pe noul sistem electronic apar cuvinte și expresii caraghioase, traduse greșit, potrivit Startup Cafe.